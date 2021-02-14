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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 февраля

14.02.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 14 февраля - Фото

1. НА ДОНБАССЕ ПОДОРВАЛИСЬ И ПОГИБЛИ ТРОЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ. 14 февраля на Донбассе подорвались и погибли трое украинских военных (Подробнее). 

2. ВИЗИТ ЗЕЛЕНСКОГО. УКРАИНА И ОАЭ ПОДПИСАЛИ РЯД ДОКУМЕНТОВ – СПИСОК. Во время визита президента Владимиро Зеленского Украина и ОАЭ подписали ряд важных двухсторонних документов (Подробнее). 

3. ВПЕРВЫЕ С 2016 ГОДА. В АФРИКЕ НАЧАЛАСЬ НОВАЯ ЭПИДЕМИЯ ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА. Сегодня власти Гвинеи объявили о новой вспышке лихорадки Эбола – это первое повторение эпидемии после вспышки 2013-2016 года (Подробнее). 

4. РЕЗИДЕНЦИИ И BOEING ЗА $100 МЛН. ЖУРНАЛИСТЫ РАССКАЗАЛИ О ЖИЛЬЕ И ТРАНСПОРТЕ ЛУКАШЕНКО. Сампоровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко имеет в распоряжении несколько резиденций, пользуется дорогими машинами (Rolls Royce, Maybach, Tesla, Mercedes) и летает на Boeing за $100 млн (Подробнее).

5. В ЯПОНИИ ПРОИЗОШЛИ НОВЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ТОЛЧКИ. ПОСЛЕДСТВИЯ ВЧЕРАШНИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ – ВИДЕО. На протяжение всего 14 февраля по токийскому времени в Японии продолжали фиксировать новые землетрясения, их очаг находился в районе префектуры Фукусима (Подробнее). 

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