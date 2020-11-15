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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 ноября

15.11.2020, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 ноября - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего – только важное

1. СТАТИСТИКА COVID-19 ВЫХОДНОГО ДНЯ. СВЫШЕ 10 000 ЗАБОЛЕВШИХ И ПОЧТИ В 2 РАЗА МЕНЬШЕ ТЕСТОВ. За 14 ноября в Украине выявили 10 681 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 12 524) (подробнее).

2. МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ. В УКРАИНЕ СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ: ЧТО ИЗВЕСТНО О КАНДИДАТАХ. Новых мэров выбирают в семи городах Украины (подробнее).

3. ОККУПАНТЫ ОБВИНЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ КРЫМА В КРАЖЕ ВОДЫ. УГРОЖАЮТ ПРИМЕНИТЬ СИЛОВИКОВ. Жителям временно оккупированного Крыма не хватает воды из-за того, что люди сами "взламывают счетчики" и получают "несанкционированный доступ" к водоснабжению (подробнее).

4. ПОСЛЕ ВОСЬМИ ЛЕТ ПЕРЕГОВОРОВ. В АЗИИ СОЗДАЛИ КРУПНЕЙШУЮ ЗОНУ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ. Документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) подписали 15 стран (подробнее).

5. В МИНСКЕ СИЛОВИКИ РАЗОГНАЛИ АКЦИЮ ПАМЯТИ УБИТОГО АКТИВИСТА И РАЗРУШИЛИ ЕГО МЕМОРИАЛ: ВИДЕО. Число задержанных превысило 480 человек (подробнее).

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Вадим Ребрина
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