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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 октября

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 октября - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ.jpg

1. В Польше сегодня выборы: кого выбирают и кто фаворит. В Польше 15 октября проходят парламентские выборы, по результатам которых будут избраны 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата). По последним опросам, пять политических сил имеют хорошие шансы преодолеть проходной барьер и попасть в парламент. Лидирует с поддержкой более 30% коалиция консерваторов Объединенная правица во главе с партией Право и справедливость (PiS), которая находится у власти с 2015 года. Их главный конкурент - центристская Гражданская коалиция, созданная вокруг партии Гражданская платформа Дональда Туска (детальнее).

2. Потери России за неделю выросли на 60%. С начала недели – уже более 5000 военных. Армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели этот показатель уже превысил 5000 военных. Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек, то есть за неполную неделю прирост – более 60% (детальнее).

3. NYT: Израиль отложил наземную операцию в секторе Газа из-за плохой погоды. Армия Израиля планировала начать наземную операцию в секторе Газа в эти выходные, но ее пришлось отложить на несколько дней из-за плохой погоды – она мешает пилотам и операторам дронов обеспечивать поддержку наземных сил (детальнее).

4. Россия сбросила бомбы на Херсон, в городе перебои с водой и светом. Российская авиация сбросила две управляемые авиабомбы на Херсон, в городе возникли перебои со светом и водой. "Предварительно – два КАБ в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне", – сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко. Из-за повреждений в некоторых районах города исчезло электричество (детальнее).

5. Новый пакет военной помощи США для Украины и Израиля превысит $2 млрд – Белый дом. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет военной помощи с вооружениями для Израиля и Украины "будет значительно превышать 2 миллиарда долларов". Президент США Джо Байден на этой неделе будет вести интенсивные переговоры с Конгрессом США об одобрении этого пакета (детальнее).

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Сергей Бережной
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