NYT: Израилю отложил наземную операцию в секторе Газа из-за плохой погоды

Армия Израиля планировала начать наземную операцию в секторе Газа в эти выходные, но ее пришлось отложить на несколько дней из-за плохой погоды – она мешает пилотам и операторам дронов обеспечивать поддержку наземных сил, пишет The New York Times со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля.

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Но подготовка к операции продолжается. Наступление ЦАХАЛ может стать самой большой наземной операцией Израиля после войны в Ливане в 2006 году. Десяткам тысяч солдат прикажут захватить Газу и уничтожить ее политическое и военное руководство по группировке ХАМАС.

Ударные силы Израиля будут состоять не только из пехоты, но и танков, саперов, спецназовцев. Сухопутные войска будут прикрываться боевыми вертолетами, беспилотниками и артиллерией из суши и моря.

Операция может затянуться на месяцы, потому что воевать придется в плотной городской застройке, земля под которой пронизана используемыми ХАМАС тоннелями. Сам сектор Газа является густонаселенной городской местностью, где проживает более 2 млн человек.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны. The Times of Israel пишет о 1300 жертвах террористов, прежде всего среди гражданских.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа.

13 октября стало известно, что армия Израиля вошла на территорию сектора Газа, но пока в пределах локальных рейдов.

Вечером 14 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что перешла к нанесению широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа и завершает подготовку к наземной операции.

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