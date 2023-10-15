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NYT: Ізраїлю відклав наземну операцію в секторі Гази через погану погоду

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 10:35
NYT: Ізраїлю відклав наземну операцію в секторі Гази через погану погоду - Фото
Фото: EPA / MARTIN DIVISEK

Армія Ізраїлю планував почати наземну операцію в секторі Гази цими вихідними, але її довелося відкласти на кілька днів через погану погоду – вона заважає пілотам та операторам дронів забезпечувати підтримку наземних сил, пише The New York Times з посиланням на джерела в Армії оборони Ізраїлю.

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Але підготовка до операції триває. Наступ ЦАХАЛ може стати найбільшою наземною операцією Ізраїлю після війни в Лівані у 2006 році. Десяткам тисяч солдатів накажуть захопити Газу та знищити її політичне та військове керівництво з угрупування ХАМАС.

Ударні сили Ізраїлю будуть складатися не лише з піхоти, але й танків, саперів, спецпризначенців. Сухопутні війська будуть прикриватися бойовими вертольотами, безпілотниками та артилерією з суші й моря.

Операція може затягнутися на місяці, бо воювати доведеться в щільній міській забудові, земля під якою пронизана тунелями, які використовуються ХАМАС. Сам Сектор Гази є густонаселеною міською місцевістю, де живуть понад 2 млн людей.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, передусім серед цивільних.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.
  • 13 жовтня стало відомо, що армія Ізраїлю увійшла на територію сектору Гази, але поки що в межах локальних рейдів.
  • Увечері 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що перейшла до завдання широкомасштабних ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази і завершує підготовку до наземної операції.
Андрій Водяний
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ІзраїльХАМАСЦАХАЛсектор Гази
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