NYT: Ізраїлю відклав наземну операцію в секторі Гази через погану погоду

Армія Ізраїлю планував почати наземну операцію в секторі Гази цими вихідними, але її довелося відкласти на кілька днів через погану погоду – вона заважає пілотам та операторам дронів забезпечувати підтримку наземних сил, пише The New York Times з посиланням на джерела в Армії оборони Ізраїлю.

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Але підготовка до операції триває. Наступ ЦАХАЛ може стати найбільшою наземною операцією Ізраїлю після війни в Лівані у 2006 році. Десяткам тисяч солдатів накажуть захопити Газу та знищити її політичне та військове керівництво з угрупування ХАМАС.

Ударні сили Ізраїлю будуть складатися не лише з піхоти, але й танків, саперів, спецпризначенців. Сухопутні війська будуть прикриватися бойовими вертольотами, безпілотниками та артилерією з суші й моря.

Операція може затягнутися на місяці, бо воювати доведеться в щільній міській забудові, земля під якою пронизана тунелями, які використовуються ХАМАС. Сам Сектор Гази є густонаселеною міською місцевістю, де живуть понад 2 млн людей.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни. The Times of Israel пише про 1300 жертв терористів, передусім серед цивільних.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази.

13 жовтня стало відомо, що армія Ізраїлю увійшла на територію сектору Гази, але поки що в межах локальних рейдів.

Увечері 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що перейшла до завдання широкомасштабних ударів по об'єктах ХАМАС у секторі Гази і завершує підготовку до наземної операції.

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