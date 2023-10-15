П'ять головних новин України та світу на 19:00 15 жовтня

1. У Польщі сьогодні вибори: кого обирають та хто фаворит. У Польщі 15 жовтня проходять парламентські вибори, за результатами яких буде обрано 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата). За останніми опитуваннями, п'ять політичних сил мають добрі шанси подолати прохідний бар'єр та потрапити до парламенту. Лідирує з підтримкою понад 30% коаліція консерваторів Об'єднана правиця на чолі з партією Право і справедливість (PiS), яка перебуває при владі з 2015 року. Їхній головний конкурент – центристська Громадянська коаліція, створена навколо партії Громадянська платформа Дональда Туска (детальніше).

2. Втрати Росії протягом тижня зросли на 60%. З початку тижня – вже понад 5000 військових. Армія Росії за 14 жовтня втратила 880 осіб, а з початку тижня цей показник перевищив 5000 військових. Для порівняння, за весь тиждень 2-8 жовтня росіяни втратили 3200 осіб, тобто за неповний тиждень приріст – понад 60% (детальніше).

3. NYT: Ізраїль відклав наземну операцію в секторі Газа через погану погоду. Армія Ізраїлю планувала розпочати наземну операцію в секторі Газа у ці вихідні, але її довелося відкласти на кілька днів через погану погоду – вона заважає пілотам та операторам дронів забезпечувати підтримку наземних сил (детальніше).

4. Росія скинула бомби на Херсон, у місті перебої з водою та світлом. Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на Херсон, у місті виникли перебої зі світлом та водою. "Попередньо – два КАБ у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні", – повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко. Через пошкодження в деяких районах міста зникла електрика (детальніше).

5. Новий пакет військової допомоги США для України та Ізраїлю перевищить $2 млрд – Білий дім. Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що новий пакет військової допомоги з озброєннями для Ізраїлю та України "значно перевищуватиме 2 мільярди доларів". Президент США Джо Байден цього тижня вестиме інтенсивні переговори з Конгресом США про схвалення цього пакета (детальніше).

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