Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа

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1. ЗЕЛЕНСКИЙ - ЛУКАШЕНКО: ГОЛОС МНОГОТЫСЯЧНЫХ ПРОТЕСТОВ ЛОЖЬЮ НЕ ЗАГЛУШИТЬ. Офис президента назвал провокацией заявления Лукашенко "приказе Литвы, Латвии, Польши и Украины" провести новые выборы в Беларуси. (подробнее)

2. ПУТИН ГОТОВ ПОМОЧЬ ЛУКАШЕНКО "РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ" В БЕЛАРУСИ. Президент Беларуси созвонился с российским коллегой, обсуждали беларусские протесты. (подробнее)

3. В МИНСКЕ БОЛЕЕ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ТРЕБУЮТ ОТСТАВКИ ЛУКАШЕНКО. Беларусы по всей стране меняют флаги на административных зданиях - "советский беларусский" на национальный бело-красно-белый. (подробнее)

4. БЫВШИЙ И.О. ГЛАВЫ ГОСЭКОИНСПЕКЦИИ ИДЕТ В МЭРЫ КИЕВА. Егор Фирсов будет баллотирорваться вместе с партией Экологическая Альтернатива. (подробнее)

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Наталия Медведева

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