Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа

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2. СУМАТОХА В АЭРОПОРТУ КАБУЛА. АФГАНЦЫ В ОТЧАЯНИИ ШТУРМУЮТ САМОЛЕТЫ – ИСТОРИЧЕСКИЕ ВИДЕО. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром (подробнее).

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Вадим Ребрина

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