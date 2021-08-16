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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа - Фото

1. УКРЗАЛИЗНЫЦЯ ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ТАРИФЫ НА ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ. БИЗНЕС ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ. Министерство юстиции зарегистрировало приказ о повышении тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци с 1 сентября 2021 года (подробнее).

2. СУМАТОХА В АЭРОПОРТУ КАБУЛА. АФГАНЦЫ В ОТЧАЯНИИ ШТУРМУЮТ САМОЛЕТЫ – ИСТОРИЧЕСКИЕ ВИДЕО. Американские военные, которые пытаются контролировать ситуацию в аэропорту Кабула, "вынуждены" были открыть огонь в воздух сегодня утром (подробнее).

3. СЛЕДСТВИЕ РАССМАТРИВАЕТ ТРИ ВЕРСИИ ГИБЕЛИ МЭРА КРИВОГО РОГА: ЧТО ИЗВЕСТНО. Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием (подробнее).

4. ГОРОХОВСКИЙ: MONOBANK СТОИТ БОЛЬШЕ $1 МЛРД. Стоимость банковского проекта monobank составляет более $1 млрд, сообщил сооснователь проекта Олег Гороховский (подробнее).

5. ЛУЧШИЙ КВАРТАЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ: РОСТ ВВП УСКОРИЛСЯ ДО 5,4% – ГОССТАТ. По итогам первого квартала ВВП вырос на 2,2% в сравнении с январем-мартом прошлого года, и сократился на 1,2% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Девятый день. Три посмертных мастеркласса Александра Ройтбурда

Вадим Ребрина
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