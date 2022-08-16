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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 августа - Фото
dzankoj-1608

1. ПОД ДЖАНКОЕМ ВЗОРВАЛСЯ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ ОККУПАНТОВ. У МИНОБОРОНЫ РФ – "ВОЗГОРАНИЕ": ВИДЕО. 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага (подробнее).

2. ЗАПРЕТ НА ВЫЕЗД МУЖЧИН БЕЗ ВОЕННОГО ОПЫТА СОХРАНИТСЯ ДО КОНЦА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ – ЗЕЛЕНСКИЙ. Отмена ограничений на выезд за границу для мужчин 18-60 лет без военного опыта и ограниченно пригодных к военной службе произойдет после окончания действия военного положения (подробнее).

3. ВСУ О ВЗРЫВАХ В ДЖАНКОЕ: РОССИЯНЕ НЕ СОБЛЮДАЮТ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, НАС ЭТО РАДУЕТ. В Вооруженных Силах Украины назвали взрывы в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму "несоблюдением правил противопожарной безопасности" (подробнее).

4. ДЖАНКОЙ. ВЗРЫВ В КРЫМУ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ РАБОТЫ ЭЛИТНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ – NYT. Взрыв склада боеприпасов в Джанкойском районе во временно оккупированном Крыму — это работа элитного украинского подразделения. Об этом на условиях анонимности газете The New York Times сообщил высокопоставленный украинский чиновник (подробнее).

5. WP ОБНАРОДОВАЛА ДЕТАЛИ СЕКРЕТНОГО ПЛАНА ПУТИНА ПО ЗАХВАТУ УКРАИНЫ И УБИЙСТВУ ЗЕЛЕНСКОГО. Газета The Washington Post опубликовала развернутый материал о планах российского диктатора Владимира Путина перед большой войной против Украины, о которых администрация президента США Джо Байдена знала еще осенью 2021 года (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | Признание РФ террористом может помешать Украине получить ее арестованные активы – Мудрая

Вадим Ребрина
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