Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 декабря

1. ГЕНШТАБ УТОЧНИЛ КОЛИЧЕСТВО РАКЕТ, ЗАПУЩЕННЫХ РОССИЕЙ ПО УКРАИНЕ 16 ДЕКАБРЯ, – ПОЧТИ 100. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины уточнили количество ракет, которые Россия запустила вчера, 16 декабря, по объектам критической инфраструктуры нашей страны, – почти 100 (подробнее).

2. В УКРЭНЕРГО РАССКАЗАЛИ О СОСТОЯНИИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УКРАИНЫ. По состоянию на 17 декабря энергосистему Украины продолжают восстанавливать после девятого ракетного удара россиян (подробнее).

3. АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ПРОСИТ КОНГРЕСС ПРЕДОСТАВИТЬ УКРАИНЕ ЕЩЕ $38 МЛРД – САЛЛИВАН. Администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс предоставить Украине еще $38 млрд (подробнее).

4. ПУТИН НА ВСТРЕЧЕ С БЕНЕТОМ ПРИЗНАЛ, ЧТО УКРАИНЦЫ ОКАЗАЛИСЬ КРЕПЧЕ, ЧЕМ ЕМУ ГОВОРИЛИ – NYT. В марте во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом российский диктатор Владимир Путин сказал, что украинцы оказались крепче, "чем мне говорили" (подробнее).

5. УКРАИНА СМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С МИЛЛИОНАМИ ОККУПАНТОВ, ВОПРОС В ОРУЖИИ — КОМАНДУЮЩИЙ ОК "ЮГ". Украина сможет справиться с миллионами оккупантов в случае проведения в России полной мобилизации. Западные партнеры готовы помочь соответствующим оружием, заявил командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук (подробнее).

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Вадим Ребрина

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