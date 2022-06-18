UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июня

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июня - Фото
Главное за день

1. В США ПРИОСТАНОВИЛИ ПЛАН ПО ПРОДАЖЕ УКРАИНЕ БОЕВЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ GREY EAGLE – REUTERS. Продажа беспилотников США MQ-1C Grey Eagle Украине приостановлена из-за опасений, что они могут попасть в руки российских военных (подробнее).

2. РОССИЯ АТАКОВАЛА КРЕМЕНЧУГ: ПРИЛЕТЕЛО ВОСЕМЬ РАКЕТ, ПОСТРАДАЛИ НПЗ И ТЭЦ. Армия России рано утром нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу (подробнее).

3. ПРЕМЬЕР НИДЕРЛАНДОВ ПРИЗВАЛ СОГРАЖДАН ПРИГОТОВИТЬСЯ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ. Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную черту", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести издержки, в том числе финансовые, предостерег нидерландский премьер Марк Рютте (подробнее).

4. РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО КРИВОМУ РОГУ: ЕСТЬ РАЗРУШЕНИЯ И ПОСТРАДАВШИЕ. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЕХАЛ В НИКОЛАЕВ – ВИДЕО. Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам. Он также осмотрел повреждения, причиненные городу в результате постоянных обстрелов со стороны российских войск (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Интервью | Данилов: Подоляк – голос армии? Я его видел только на пеньках у Януковича

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 