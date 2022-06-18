Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июня

1. В США ПРИОСТАНОВИЛИ ПЛАН ПО ПРОДАЖЕ УКРАИНЕ БОЕВЫХ БЕСПИЛОТНИКОВ GREY EAGLE – REUTERS. Продажа беспилотников США MQ-1C Grey Eagle Украине приостановлена из-за опасений, что они могут попасть в руки российских военных (подробнее).

2. РОССИЯ АТАКОВАЛА КРЕМЕНЧУГ: ПРИЛЕТЕЛО ВОСЕМЬ РАКЕТ, ПОСТРАДАЛИ НПЗ И ТЭЦ. Армия России рано утром нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу (подробнее).

3. ПРЕМЬЕР НИДЕРЛАНДОВ ПРИЗВАЛ СОГРАЖДАН ПРИГОТОВИТЬСЯ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА ДЛЯ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ. Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную черту", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести издержки, в том числе финансовые, предостерег нидерландский премьер Марк Рютте (подробнее).

4. РАКЕТНЫЕ УДАРЫ ПО КРИВОМУ РОГУ: ЕСТЬ РАЗРУШЕНИЯ И ПОСТРАДАВШИЕ. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. По предварительной информации, есть разрушения и пострадавшие (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИЕХАЛ В НИКОЛАЕВ – ВИДЕО. Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам. Он также осмотрел повреждения, причиненные городу в результате постоянных обстрелов со стороны российских войск (подробнее).

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Вадим Ребрина

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