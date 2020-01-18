Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 января

1. СБУ РАСКРЫЛА МЕХАНИЗМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РОССИЕЙ БОЕВИКОВ ДОНБАССА. Чтобы скрыть прямую финансовую поддержку террористов РФ привлекла к схеме банковское учреждение самопровозглашенной Южной Осетии. По данным СБУ, объем финансирования РФ террористических образований на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30 млрд российских рублей (подробнее).

2. КАБМИН ПОКАЗАЛ ЗАРПЛАТЫ ВСЕХ МИНИСТРОВ. Правительство обнародовало информацию о доходах украинских министров. Судя по опубликованным данным, самая высокая средняя заработная плата – у главы МВД Арсена Авакова, а самая низкая – у министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета (подробнее).

3. БАНКИ С 19 ЯНВАРЯ ОБЯЗАНЫ РАСКРЫВАТЬ СТОИМОСТЬ КРЕДИТОВ. Нацбанк изменил подход, согласно которому банки будут рассчитывать стоимость потребительского кредита. Это сделано в связи с введением в действие новых требований законодательства по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг (подробнее).

4. ГБР ВЫЗЫВАЕТ ПОРОШЕНКО НА ДОПРОС. Государственное бюро расследований опубликовало повестку на допрос, который назначен на 21 января, пятому президенту Петру Порошенко в качестве свидетеля в деле о якобы его госизмене в ходе подготовки и проведения переговоров по минским соглашениям в феврале 2015 года (подробнее).

5. УКРАИНА ПОЖАЛОВАЛАСЬ НА РОССИЮ В IMO. Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию (IMO) из-за противоправных действий России в Азовском и Черном морях, создающих препятствия поисково-спасательным операциям (подробнее).

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- Сделка с Зеленским. Как рынок АЗС зачищают от нелегалов. Рейд по "незаконным" заправкам

- Гид по украинским СМИ: что читают опинион-мейкеры Украины #Медиагигиена