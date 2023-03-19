Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 марта

1. "Де-факто признание". Сербия согласилась на нормализацию отношений с Косово

Сербия и Косово вечером 18 марта договорились о порядке имплементации соглашения по нормализации отношений при посредничестве Европейского Союза.

2. В правительстве Германии заявили о готовности арестовать Путина

Германия готова арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он окажется на ее территории, сказал министр юстиции ФРГ Марко Бушманн.

3. В Европе не хватает взрывчатки для снарядов для Украины – Financial Times

Дефицит пороха, пластиковой взрывчатки и тротила невозможно быстро преодолеть, сколько денег бы на это не выделили. Самым узким местом является производство пороха и его основного компонента – нитроцеллюлозы.

4. "Атаки продолжаются по инерции". В ВСУ заявили, что Россия не может взять Бахмут

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне не могут захватить Бахмут и продолжают атаки "по инерции".

5. Ордер на арест Путина "только продлит войну" – президент Сербии

Решение МУС выдать международный ордер на арест Владимира Путина "только продлит войну в Украине", сказал журналистам президент Сербии Александр Вучич.

Читайте также: Бизнес-неделя: инвесторы в Pornhub и Сенс Банк, обыски СБУ и опять о дорогой еде для ВСУ

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.