Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июля

1. Ночная атака дронов. Обломки упали на частные дома под Киевом, один человек ранен – фото. Ночью 2 июля Россия впервые за 12 дней атаковала Киев беспилотниками. По предварительным данным, речь идет об иранских Shahed. Силами ПВО все цели вокруг Киева были обнаружены и уничтожены. В результате падения обломков были повреждены три частных дома в Киевской области. Житель одного из них пострадал.

2. Россия обстреляла жилой квартал Херсона, попала в многоэтажку. Есть раненые. Обстрел начался примерно в 11.20. "По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные относительно пострадавших уточняются. Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении прокуратуры.

3. В Бразилии подозревают, что стали инкубатором для российских шпионов – WSJ. Власти Бразилии начали расследование из-за появления информации, что российские шпионы активно используют паспорта этой страны. За последнее время стало известно по меньшей мере о трех таких случаях.

4. Илон Маск попал в скандал из-за лимитов на просмотр постов в Twitter. Сначала Маск сообщил, что владельцы платных аккаунтов смогут видеть до 6000 сообщений в день, владельцы обычных аккаунтов – до 600 сообщений, новые пользователи – до 300 твитов в день, а незарегистрированные пользователи больше не будут иметь доступ к контенту Twitter. Затем из-за массового возмущения Маск увеличил эти лимиты.

5. Зеленский в Одессе: Морские амбиции России лежат на дне Черного моря. Президент поблагодарил служащих ВМС "за героизм, за чрезвычайно крутые результаты для Украины, которых они уже достигли и еще достигнут". "Достаточно вспомнить, какие амбиции были у России в начале полномасштабной агрессии и какие из этих амбиций теперь лежат на дне Черного моря", – сказал Зеленский.

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