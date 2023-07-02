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П'ять головних новин України та світу на 19:00 2 липня

Этот материал также доступен на русском
02.07.2023, 18:59
П'ять головних новин України та світу на 19:00 2 липня - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. Нічна атака дронів. Уламки впали на приватні будинки під Києвом, одну людину поранено – фото. Вночі 2 липня Росія вперше за 12 днів атакувала Київ безпілотниками. За попередніми даними, йдеться про іранські Shahed. Силами ППО всі цілі навколо Києва були виявлені та знищені. Внаслідок падіння уламків було пошкоджено три приватні будинки на Київщині. Мешканець одного з них постраждав.

2. Росія обстріляла житловий квартал Херсона, влучила в багатоповерхівку. Є поранені. Обстріл розпочався приблизно об 11.20. "Щонайменше четверо городян отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Дані щодо постраждалих уточнюються. Уламками пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури", – йдеться у повідомленні прокуратури.

3. У Бразилії підозрюють, що стали інкубатором для російських шпигунів – WSJ. Влада Бразилії почала розслідування через появу інформації, що російські шпигуни активно використовують паспорти цієї країни. Останнім часом стало відомо щонайменше про три таких випадки.

4. Ілон Маск потрапив у скандал через ліміти на перегляд постів у TwitterСпочатку Маск повідомив, що власники платних облікових записів зможуть бачити до 6000 повідомлень на день, власники звичайних облікових записів – до 600 повідомлень, нові користувачі – до 300 твітів на день, а незареєстровані користувачі більше не матимуть доступу до контенту Twitter. Потім через масове обурення Маск збільшив ці ліміти.

5. Зеленський в Одесі: Морські амбіції Росії лежать на дні Чорного моря. Президент подякував службовцям ВМС "за героїзм, за надзвичайно круті результати для України, яких вони вже досягли та ще досягнуть". "Достатньо згадати, які амбіції були у Росії на початку повномасштабної агресії і які з цих амбіцій тепер лежать на дні Чорного моря", – сказав Зеленський.

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Сергій Бережний
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