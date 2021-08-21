Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 августа

1. РОССИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КУЛЕБЫ, ДАНИЛОВА И ДЕНИСОВОЙ. Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилы Денисовой и еще 70 украинцев (подробнее).

2. В ПРИЛОЖЕНИИ ДИЯ ПОЯВИЛИСЬ COVID-СЕРТИФИКАТЫ. В приложении можно получить как внутренний, так и внешний COVID-сертификат (подробнее).

3. ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ С УКРАИНЦАМИ ВЫЛЕТЕЛ ИЗ КАБУЛА – ГЕНШТАБ. Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ШАРИЯ И ГУЖВЫ. ИХ САЙТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАНЫ. Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария и Игоря Гужвы (подробнее).

5. В УКРАИНУ ЕДЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО. 23-24 августа Украину посетит заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании 30-летия Независимости Украины (подробнее).

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Вадим Ребрина

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