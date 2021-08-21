UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 августа

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2021, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 августа - Фото

1. РОССИЯ ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ КУЛЕБЫ, ДАНИЛОВА И ДЕНИСОВОЙ. Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилы Денисовой и еще 70 украинцев (подробнее).

2. В ПРИЛОЖЕНИИ ДИЯ ПОЯВИЛИСЬ COVID-СЕРТИФИКАТЫ. В приложении можно получить как внутренний, так и внешний COVID-сертификат (подробнее).

3. ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ С УКРАИНЦАМИ ВЫЛЕТЕЛ ИЗ КАБУЛА – ГЕНШТАБ. Количество эвакуированных граждан и время возвращения в Украину уточняется (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ВВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ШАРИЯ И ГУЖВЫ. ИХ САЙТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЛОКИРОВАНЫ. Президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета нацбезопасности и обороны против Анатолия Шария и Игоря Гужвы (подробнее).

5. В УКРАИНУ ЕДЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ НАТО. 23-24 августа Украину посетит заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он примет участие в саммите Крымской платформы и праздновании 30-летия Независимости Украины (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | РПЦ впервые за бортом. Патриарх Варфоломей едет в Украину: зачем и что это дает

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 