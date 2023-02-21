Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 февраля

1. ГЕНШТАБ: ВСУ ОТБИЛИСЬ У БАХМУТА, ВОДЯНОГО, МАРЬИНКИ. УНИЧТОЖИЛИ БАТАРЕЮ РСЗО – КАРТА. Российские оккупанты продолжают атаковать на пяти направлениях, Силы обороны отбились у Бахмута, Водяного, Марьинки, уничтожили батарею РСЗО (подробнее).

2. РОССИЯ "ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ" УЧАСТИЕ В ДОГОВОРЕ О КОНТРОЛЕ НАД ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ И ГОТОВИТСЯ К ИСПЫТАНИЯМ. Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях и готовится к проведению испытаний ядерного оружия, заявил российский диктатор Владимир Путин (подробнее).

3. УКРЗАЛІЗНИЦЯ НАЧАЛА ПОЛНУЮ УКРАИНИЗАЦИЮ: УБЕРЕТ С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ВСЕ СОВЕТСКОЕ И РОССИЙСКОЕ. Укрзалізниця начала трехлетнюю программу "Железная украинизация", цель которой – полностью избавиться от имперских и российских названий, меток, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта (подробнее).

4. ВО ВРЕМЯ РЕЧИ ПУТИНА ОККУПАНТЫ ОБСТРЕЛЯЛИ ХЕРСОН И ОЧАКОВ, УБИЛИ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК – ФОТО, ВИДЕО. Херсонский городской совет по состоянию на 14:55 сообщает о 21 пострадавшем, 5 погибших и 16 раненых (подробнее).

5. ШМЫГАЛЬ: ДЕФИЦИТА МОЩНОСТИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ НЕТ И НЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дефицита электроэнергии в Украине не будет при условии отсутствия новых атак по энергосистеме (подробнее).

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Вадим Ребрина

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