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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 августа

22.08.2020, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 22 августа - Фото

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНЕ НОВЫЙ АНТИРЕКОРД ЗАРАЗИВШИХСЯ КОРОНАВИРУСОМ. За минувшие сутки в стране заразились коронавирусом 2328 человек. Среди заболевших за сутки 161 детей и 148 медработников, госпитализированы 450 человек. (подробнее)

2. ГБР ЗАВЕРШИЛО РАССЛЕДОВАНИЕ ПОХИЩЕНИЯ И УБИЙСТВА ВЕРБИЦКОГО. Следователи завершили досудебное расследование в отношении двух подозреваемых в том, что они 21 января 2014 года похитили из Александровской клинической больницы Киева Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, пытали их и убили Вербицкого. (подробнее)

3. НОРМАДСКИЙ ФОРМАТ: ВСТРЕЧА СОВЕТНИКОВ ПРОЙДЕТ 28 АВГУСТА. Зеленский считает, что после этого должна быть встреча министров иностранных дел "четверки", а затем встреча лидеров. (подробнее)

4. ЛУКАШЕНКО ПРИВЕЛ АРМИЮ В ПОЛНУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ. Президент Беларуси заявил, что против страны используют сценарий цветных революций, особенность ситуации - в использовании внешнего фактора. (подробнее)

5. САМОЛЕТ С НАВАЛЬНЫМ ВЫЛЕТЕЛ В ГЕРМАНИЮ. Российский оппозиционер продолжит лечение в немецкой больнице Шарите. (подробнее)

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