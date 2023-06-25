Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 25 июня

1. Россиян выбили с плацдарма на западном берегу канала Северский Донец – 3 ОШБр. "Плацдарм врага на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс полностью зачищен", – сообщил комбриг третьей ОШБр. Третий батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ разгромлен, уничтожено 30 оккупантов, есть десятки раненых и десяток пленных. Военные также опубликовали видео боевых действий.

2. Разведка США знала о планах Пригожина бунтовать, но не ожидала такой скорости – CNN. Сотрудники разведки США считают, что Пригожин уже довольно давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству России, но было неясно, какова будет конечная цель. Разведка видела признаки того, что Пригожин готовился к мятежу с демонстрацией оружия и боеприпасов.

3. Германия поставит Украине еще 45 зенитных установок Gepard до конца года, будут и IRIS-T. Украина получит 15 установок Gepard в ближайшие недели и еще 30 – до конца 2023 года "в сотрудничестве с США". Также в этом году в Украину должны поступить еще две системы IRIS-T для усиления ПВО, а в следующем – еще четыре.

4. Гибель батискафа "Титан": Канада начала собственное расследование. Глава совета по транспортной безопасности Канады Кэти Фокс сообщила, что отдельное расследование необходимо, так как транспортное судно Polar Prince, которое использовалось как база для батискафа "Титан", "ходит под канадским флагом, вышло из канадского порта и было причастно к этому происшествию, хотя и в международных водах".

5. Данилов о "марше Пригожина": удар в спину Кремлю, начал процесс отстранения Путина. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что "поход на Москву", который предпринял хозяин террористической группировки Вагнера Евгений Пригожин, – это первая часть плана части российских элит, направленного на демонтаж путинской системы. По версии Данилова, это "первый этап демонтажа путинской системы", а сам Пригожин "является только частью группы и частью плана".

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