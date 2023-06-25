П'ять головних новин України та світу на 19:00 25 червня

1. Росіян вибили з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець – 3 ОШБр. "Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищений", – повідомив комбриг третьої ОШБр. Третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ розгромлено, знищено 30 окупантів, є десятки поранених та десяток полонених. Військові також опублікували відео бойових дій.

2. Розвідка США знала про плани Пригожина бунтувати, але не очікувала такої швидкості – CNN. Співробітники розвідки США вважають, що Пригожин вже давно планував кинути серйозний виклик військовому керівництву Росії, але було неясно, якою буде кінцева мета. Розвідка бачила ознаки того, що Пригожин готувався до бунту з демонстрацією зброї та боєприпасів.

3. Німеччина поставить Україні ще 45 зенітних установок Gepard до кінця року, будуть і IRIS-T. Україна отримає 15 установок Gepard впродовж найближчих тижнів та ще 30 – до кінця 2023 року "у співпраці зі США". Також цього року в Україну мають надійти ще дві системи IRIS-T для посилення ППО, а наступного – ще чотири.

4. Загибель батискафа "Титан": Канада розпочала власне розслідування. Голова ради з транспортної безпеки Канади Кеті Фокс повідомила, що окреме розслідування необхідне, оскільки транспортне судно Polar Prince, яке використовувалося як база для батискафа "Титан", "ходить під канадським прапором, вийшло з канадського порту і було причетне до цієї події, хоча й у міжнародних водах".

5. Данілов про "марш Пригожина": удар у спину Кремлю, почав процес усунення Путіна. Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що "похід на Москву", який розпочав господар терористичного угруповання Вагнера Євген Пригожин, – це перша частина плану частини російських еліт, спрямованого на демонтаж путінської системи. За версією Данілова, це "перший етап демонтажу путінської системи", а сам Пригожин "є лише частиною групи та частиною плану".

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