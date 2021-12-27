Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 27 декабря

1. "CАНКЦИИ С ОГРОМНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ГОТОВЫ". В ЕВРОСОЮЗЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ПУТИНА НАСЧЕТ УКРАИНЫ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что готовы масштабные санкции, которые будут введены в отношении государства-агрессора России, если Кремль решит расширить агрессию против Украины. (подробнее)

2. ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США: МЫ ГОТОВЫ К НЕВИДАННЫМ САНКЦИЯМ ПРОТИВ РОССИИ ПРИ ВТОРЖЕНИИ В УКРАИНУ. Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США и их партнеры готовы ввести "невиданные санкции" против России, если она снова вторгнется в Украину. (подробнее)

3. МИНИСТР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ БРИТАНИИ НАЗВАЛ РОССИЮ ВРАЖДЕБНОЙ СТРАНОЙ. На просьбу перечислить наиболее враждебные страны для Британии министр госбезопасности Дэмиан Хайндс назвал Россию, Китай и Иран. (подробнее)

4. РОССИЯ ЗАВЕЗЛА В КРЫМ БОЛЕЕ 600 000 СВОИХ ГРАЖДАН И СОЗДАЕТ ТАМ ПЛАЦДАРМ. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия завезла 600 000 своих граждан во временно оккупированный Крым и создает на полуострове плацдарм для влияния в регионе. (подробнее)

5. В КИЕВЕ СОЗДАЮТ ШТАБ ТЕРОБОРОНЫ. В Киеве в ближайшее время будет создан штаб территориально обороны, в который набирают резервистов для проведения запланированных учений. (подробнее)

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