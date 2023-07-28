Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 июля

1. Вряд ли возможно: Игнат об идее возобновить гражданские полеты в Украине до конца года. Авиасообщение в Украине пока восстанавливать опасно, считает спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его мнению, договариваться с Россией о прекращении обстрелов будет невозможно. Ранее стало известно, что авиакомпания Ryanair рассматривает возможность возобновления авиаперелетов до конца текущего года, при условии успешных переговоров с Украиной относительно частичного открытия воздушного пространства.

2. Руководителей райотдела полиции Днепропетровской области подозревают в крыше бандитов. Четырех руководителей районного отдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании преступной группировки. В марте 2022 года эта группа, выдавая себя за терробороновцев, похитила в Днепре супругов и пытками заставляла выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани. Следствие пишет, что за $20 000 стражи порядка отпустили подозреваемых, а уголовное производство даже не регистрировали.

3. На Купянском и Лиманском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции – Сырский. На Купянском и Лиманском направлениях украинские войска не потеряли ни одной позиции, заявил командующий Сухопутными войсками. На этих направлениях оккупанты активизировались несколько недель назад, спикер Восточной группировки войск сообщал, что захватчики получили там отпор и стали меньше атаковать.

4. Германия показала новый пакет помощи ВСУ – там Gepard с боеприпасами, дымы и разведчики БПЛА. Германия уже передала Украине новый пакет военной помощи, сообщили в правительстве ФРГ. В новый пакет вошли шесть зенитных самоходных установок Gepard, боеприпасы, разведывательные дроны RQ-35 HEIDRUN и VECTOR, 10 гусеничных вездеходов BV206, восемь машин скорой помощи, дымовые снаряды и стоматологические стерилизаторы.

5. Взрыв в Таганроге: Оккупанты заявляют о сбитой ракете и показывают последствия – видео, фото. Около 16 часов в российском Таганроге произошел взрыв. Минобороны РФ уже успело обвинить Украину, якобы это рухнули обломки ракеты С-200. Место взрыва находится в центре города в двух километрах от порта. Также сообщалось о срабатывании ПВО в Азовском районе. В сети распространяются фото и видео обоих инцидентов.

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