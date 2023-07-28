П'ять головних новин України та світу на 19:00 28 липня

1. Навряд чи можливо: Ігнат про ідею відновити цивільні польоти в Україні до кінця року. Авіасполучення в Україні поки відновлювати небезпечно, вважає речник Повітряних сил Юрій Ігнат. На його думку, домовлятися з Росією про припинення обстрілів буде неможливо. Раніше стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розглядає можливість відновлення авіаперельотів до кінця поточного року, за умови успішних переговорів з Україною щодо часткового відкриття повітряного простору

2. Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів. Чотирьох керівників районного відділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні злочинного угруповання. У березні 2022 року ця група, видаючи себе за тероборонівців, викрала у Дніпрі подружжя і катуванням змушувала виплатити викуп з подальшою оплатою щомісячної данини. Слідство пише, що за $20 000 правоохоронці відпустили підозрюваних, а кримінальне провадження навіть не реєстрували.

3. На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони не втратили жодної позиції – Сирський. На Куп'янському та Лиманському напрямках українські війська не втратили жодної позиції, заявив командувач Сухопутних військ. На цих напрямках окупанти активізувались декілька тижнів тому, спікер Східного угрупування військ повідомляв, що загарбники отримали там відсіч і стали менше атакувати.

4. Німеччина показала новий пакет допомоги ЗСУ – там Gepard з боєприпасами, дими та БПЛА-розвідники. Німеччина вже передала Україні новий пакет військової допомоги, повідомили в уряді ФРН. У новий пакет увійшли шість зенітних самохідних установок Gepard, боєприпаси до них, розвідувальні дрони RQ-35 HEIDRUN та VECTOR, 10 гусеничних всюдиходів BV206, вісім машин швидкої допомоги, димові снаряди та стоматологічні стерилізатори.

5. Вибух у Таганрозі: Окупанти заявляють про збиту ракету та показують наслідки – відео, фото. Близько 16 години у російському Таганрозі стався вибух. Міноборони РФ уже встигло звинуватити Україну, буцімто це впали уламки ракети С-200. Місце вибуху знаходиться у центрі міста на відстані двох кілометрів від порту. Також повідомлялось про спрацювання ППО в Азовському районі. У мережі ширяться фото та відео обох інцидентів.

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