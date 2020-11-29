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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 ноября

29.11.2020, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 ноября - Фото

1. КАРАНТИН МОГУТ СДЕЛАТЬ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ". Правительство может ввести "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать ситуацию с уровнем заболеваемостью в каждом регионе. (подробнее)

2. СМЕРТЬ ПАЦИЕНТОВ ПОД ЛЬВОВОМ. В больнице Жолквы на полтора часа пропало электричество – в реанимации умерли два пациента, которые были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Степанов анонсировал проверки оборудования во всех больницах страны. (подробнее)

3. ЧЕРНОГОРИЯ И СЕРБИЯ ОБЪЯВИЛИ О ВЗАИМНОЙ ВЫСЫЛКЕ ПОСЛОВ. Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал решение черногорских властей в 1918 году объединиться с Сербией "освобождением". Его обвинили во "вмешательстве во внутренние дела Черногории" и дали 72 часа, чтобы покинуть страну. В ответ из Сербии был выслан посол Черногории Тарзан Милошевич. (подробнее)

4. УМЕР АКТЕР, СЫГРАВШИЙ ДАРТА ВЕЙДЕРА. В возрасте 85 лет умер британский актер Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии культовых "Звездных войн". (подробнее)

5. СОСТОЯЛСЯ БОЙ ЛЕГЕНДАРНЫХ ТАЙСОНА И ДЖОНСА. В Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего – восемь раундов по две минуты завершились ничьей. Есть видео поединка. (подробнее)

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