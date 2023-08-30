Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 30 августа

1. В Пскове уничтожены четыре самолета Ил-76. Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы утверждают, что в результате ночной атаки дронов-камикадзе на военный аэродром "Кресты" в Пскове были уничтожены два и повреждены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. В ГУР подтвердили уничтожение четырех Ил-76 (подробнее).

2. Россия нанесла массированный удар по Украине. ПВО сбила все ракеты. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время ночной атаки России на Украину были сбиты все 28 крылатых ракет врага и 15 из 16 их дронов-камикадзе Shahed (подробнее).

3. Инцидент в Днепре. Полиция опубликовала видео с бодикамер патрульных. Патрульная полиция опубликовала видео с бодикамер правоохранителей в Днепре. В результате столкновений гражданский мужчина получил смертельное огнестрельное ранение (подробнее).

4. В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных. Вечером 29 августа в Полтаве стражи порядка задержали блогера и фитнес-тренера Романа Заволоку, который на видео унижал украинских военных (подробнее).

5. Хакеры "положили" два самых современных космических телескопа мира. Национальная исследовательская лаборатория оптико-инфракрасной астрономии (NOIRLab) сообщила о кибератаках, которые привели к закрытию Северного телескопа Gemini на Гавайях, Южного телескопа Gemini в Чили, а также других телескопов на Серро-Тололо (подробнее).

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