П'ять головних новин України та світу на 19:00 30 серпня

1. У Пскові знищено чотири літаки Іл-76. Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали стверджують, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на військовий аеродром "Крєсти" у Пскові було знищено два та пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. У ГУР підтвердили знищення чотирьох Іл-76 (докладніше).

2. Росія завдала масованого удару по Україні. ППО збила всі ракети. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час нічної атаки Росії на Україну було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 з 16 їх дронів-камікадзе Shahed (докладніше).

3. Інцидент у Дніпрі. Поліція опублікувала відео з бодикамер патрульних. Патрульна поліція опублікувала відео з бодикамер правоохоронців у Дніпрі. Внаслідок зіткнень цивільний чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення (докладніше).

4. У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових. Увечері 29 серпня у Полтаві правоохоронці затримали блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який на відео принижував українських військових (докладніше).

5. Хакери "поклали" два найсучасніші космічні телескопи світу. Національна дослідницька лабораторія оптико-інфрачервоної астрономії (NOIRLab) повідомила про кібератаки, які призвели до закриття Північного телескопа Gemini на Гаваях, Південного телескопа Gemini у Чилі, а також інших телескопів на Серро-Тололо (докладніше).

Читайте також: Тема дня | Вбивство у Дніпрі. Чи мав поліціянт право стріляти у нападника: розбір

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.