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П'ять головних новин України та світу на 19:00 30 серпня

Этот материал также доступен на русском
30.08.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 30 серпня - Фото
Псков уночі 30 серпня 2023 року (фото - соцмережі)

1. У Пскові знищено чотири літаки Іл-76. Російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали стверджують, що внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на військовий аеродром "Крєсти" у Пскові було знищено два та пошкоджено чотири військово-транспортні літаки Іл-76. У ГУР підтвердили знищення чотирьох Іл-76 (докладніше).

2. Росія завдала масованого удару по Україні. ППО збила всі ракети. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час нічної атаки Росії на Україну було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 з 16 їх дронів-камікадзе Shahed (докладніше).

3. Інцидент у Дніпрі. Поліція опублікувала відео з бодикамер патрульних. Патрульна поліція опублікувала відео з бодикамер правоохоронців у Дніпрі. Внаслідок зіткнень цивільний чоловік отримав смертельне вогнепальне поранення (докладніше).

4. У Полтаві затримали фітнес-тренера, який ображав військових. Увечері 29 серпня у Полтаві правоохоронці затримали блогера та фітнес-тренера Романа Заволоку, який на відео принижував українських військових (докладніше).

5. Хакери "поклали" два найсучасніші космічні телескопи світу. Національна дослідницька лабораторія оптико-інфрачервоної астрономії (NOIRLab) повідомила про кібератаки, які призвели до закриття Північного телескопа Gemini на Гаваях, Південного телескопа Gemini у Чилі, а також інших телескопів на Серро-Тололо (докладніше).

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Наталія Медведєва
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