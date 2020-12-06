Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 декабря

КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ ПОЧТИ 11 600 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ: ДИНАМИКА ЭПИДЕМИИ. Вчера, 5 декабря, в Украине зафиксированы 11 590 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 13 825) (подробнее).

ЗЕЛЕНСКИЙ В ДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ: У НАС НЕТ НИКАКИХ ИЛЛЮЗИЙ О НАСТОЯЩИХ НАМЕРЕНИЯХ РОССИИ. Украина хочет "честного" прекращения войны на Донбассе и возвращения временно оккупированных территорий, но у нее нет никаких иллюзий о настоящих намерениях России, написал в Facebook президент Владимир Зеленский по случаю Дня Вооруженных сил Украины (подробнее).

В МОЛДОВЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ: ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРОТЕСТОВАЛИ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЬСТВА И ДОДОНА. В столице Молдовы тысячи людей выходили на протест против правительства и требовали досрочных выборов в парламент (подробнее).

КАБМИН И МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ГОТОВЯТ СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ ЛОКДАУНЕ: ЧТО ГОТОВЫ ЗАКРЫТЬ МЭРЫ. Мэры городов и главы ОГА ответили, что готовы закрыть в своих населенных пунктах при локдауне в январе (подробнее).

США СЧИТАЮТ ЖИТЕЛЕЙ ЮЖНЫХ КУРИЛ УРОЖЕНЦАМИ ЯПОНИИ. В РОССИИ ВОЗМУЩЕНЫ. США как минимум с 2018 года считают людей, рожденных на Курильских островах, уроженцами Японии. МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты ставят под сомнение итоги Второй мировой войны (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Дихай! Тест-драйв трьох психотерапевтичних практик

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.