Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июня

1. КОРОНАВИРУС. В МИРЕ ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За сутки в мире зафиксировано 130 529 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число с начала пандемии. Умерло за сутки 4 906 человек (подробнее).

2. ВЫБОРЫ В США: БАЙДЕН НАБРАЛ НУЖНОЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ЧТОБЫ СТАТЬ СОПЕРНИКОМ ТРАМПА. По опросу CNN, Джо Байдена поддерживает 51% американцев, он опережает президента Дональда Трампа на 10% (подробнее).

3. В ПАВЛОГРАДЕ РАСФОРМИРОВАН ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ: ПОДОЗРЕВАЮТ ПЫТКИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ДЕЛ. Павлоградский отдел полиции в Днепропетровской области расформирован из-за подозрений о сотрудничестве полицейских с наркоторговцами и фальсификации уголовных дел. Суд арестовал семерых полицейских (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЭКС-РЕГИОНАЛ. На должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — бывший член Партии регионов, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет (подробнее).

5. СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ УКРЗАЛІЗНИЦЮ. В ШОРТ-ЛИСТЕ СЕМЬ КАНДИДАТОВ. Укрзалізницю может возглавить экс-глава польских или болгарских железных дорог, либо один из пяти известных украинских топ-менеджеров (подробнее).

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