Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июня

Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июня - Фото
06.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КОРОНАВИРУС. В МИРЕ ЗАФИКСИРОВАНО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За сутки в мире зафиксировано 130 529 новых случаев заражения коронавирусом, это наибольшее число с начала пандемии. Умерло за сутки 4 906 человек (подробнее).

2. ВЫБОРЫ В США: БАЙДЕН НАБРАЛ НУЖНОЕ ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ЧТОБЫ СТАТЬ СОПЕРНИКОМ ТРАМПА. По опросу CNN, Джо Байдена поддерживает 51% американцев, он опережает президента Дональда Трампа на 10% (подробнее).

3. В ПАВЛОГРАДЕ РАСФОРМИРОВАН ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ: ПОДОЗРЕВАЮТ ПЫТКИ И ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ДЕЛ. Павлоградский отдел полиции в Днепропетровской области расформирован из-за подозрений о сотрудничестве полицейских с наркоторговцами и фальсификации уголовных дел. Суд арестовал семерых полицейских (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ МИНИСТРОМ ОБРАЗОВАНИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ЭКС-РЕГИОНАЛ. На должность министра образования и науки претендуют как минимум четыре кандидата, один из которых — бывший член Партии регионов, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет (подробнее).

5. СТАЛО ИЗВЕСТНО, КТО МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ УКРЗАЛІЗНИЦЮ. В ШОРТ-ЛИСТЕ СЕМЬ КАНДИДАТОВ. Укрзалізницю может возглавить экс-глава польских или болгарских железных дорог, либо один из пяти известных украинских топ-менеджеров (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Сложный тест | Какой ты журналист, или Возьмут ли тебя работать в LIGA.net. Пройди тест



Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 