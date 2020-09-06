Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 сентября

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1. БОЕВИКИ НАРУШИЛИ ПЕРЕМИРИЕ НА ДОНБАССЕ. Во время прицельного обстрела был ранен один украинский военный. В штабе ООС заявляют, что дают боевикам "еще одну возможность" придерживаться "тишины" (подробнее).

2. ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ. ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ ПРИШЛИ К РЕЗИДЕНЦИИ ЛУКАШЕНКО. Дворец независимости оцеплен силовиками и колючей проволокой (подробнее).

3. НА ДОНБАССЕ ПОГИБЛИ ДВОЕ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ. Бойцы боролись с пожарами в Луганской области. Огонь отрезал их от основной группы, они попали на минное поле и подорвались (подробнее).

4. ОТРАВЛЕНИЕ НАВАЛЬНОГО. ПОСОЛ УКРАИНЫ В ГЕРМАНИИ ТРЕБУЕТ ЛИШИТЬ РФ "ВАЖНЕЙШЕГО" ИСТОЧНИКА ДОХОДОВ. Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ (подробнее).

5. В ОДЕССЕ НАЧИНАЮТ ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОДНЯТИЯ И ОТБУКСИРОВКИ ТАНКЕРА DELFI. Планируется, что сначала откачают воду из танков, затем заведут тросы для обвязки судна между баржей и плавкраном, подтвердят возможность перехода из акватории и совершат сам переход (подробнее).

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Марк Сировой

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