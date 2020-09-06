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В Одессе начинают финальный этап поднятия и отбуксировки танкера Delfi

06.09.2020, 13:30
В Одессе начинают финальный этап поднятия и отбуксировки танкера Delfi - Фото
Танкер Delfi поставили на киль (фото - Vladyslav Kryklii)

6 сентября в Одессе начинается последний этап по поднятию и отбуксировке танкера Delfi, который сел на мель в ноябре 2019 года

В Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi. Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам Криклия, Все испытания завершены, экологическое состояние – в норме. 

Последний этап поднятия танкера включает в себя откачку воды из танков, куда ее специально подали для обеспечения устойчивого положения на грунте, перемещение на глубину, заведение тросов для обвязки танкера между баржей и плавкраном, а также подтверждение возможности перехода из акватории, а затем сам переход. 

Владислав Сердюк
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