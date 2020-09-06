В Одессе начинают финальный этап поднятия и отбуксировки танкера Delfi
06.09.2020, 13:30
Танкер Delfi поставили на киль (фото - Vladyslav Kryklii)
6 сентября в Одессе начинается последний этап по поднятию и отбуксировке танкера Delfi, который сел на мель в ноябре 2019 года
В Одессе начинается финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Delfi. Об этом в Facebook написал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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По словам Криклия, Все испытания завершены, экологическое состояние – в норме.
Последний этап поднятия танкера включает в себя откачку воды из танков, куда ее специально подали для обеспечения устойчивого положения на грунте, перемещение на глубину, заведение тросов для обвязки танкера между баржей и плавкраном, а также подтверждение возможности перехода из акватории, а затем сам переход.
- В ноябре 2019 года Delfi сел на мель возле одесского пляжа Дельфин. Планировалось, что его уберут оттуда до марта 2020 года.
- 21 июня 2020 года из судна разлилось топливо, после чего пляж для посещений закрыли. Президент Владимир Зеленский заявил, что собственник танкер должен был убрать его еще в ноябре прошлого года.
- 18 июля танкер начали поднимать с мели — не получилось. Вторая попытка поднять судно 25 июля тоже не удалась.
- 26 августа Delfi поставили на киль, а на следующий день в его борту появилась огромная пробоина.
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