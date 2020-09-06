Посол Украины в Германии требует лишить режим Путина "важнейшего" источника доходов
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что отмены проекта Северный поток - 2 недостаточно, нужно эмбарго на поставки газа и нефти из РФ
Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, чтобы лишить режим президента России Владимира Путина "важнейшего источника доходов". Об этом сообщает DW.
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"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил Мельник. По его мнению, прекращение проекта Северный поток - 2 недостаточно. Мельник считает, что режим Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".
Также дипломат требует прекратить все европейские инвестиции в экономику РФ, поскольку покушение на Навального, по мнению Мельника, это "не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина, но и удар в лицо канцлеру Германии Ангеле Меркель, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены".
Мельник уточнил, что ранее Путин уже явно демонстрировал, что реакция Германии на его действия не играют для него никакой роли.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- Лидеры западных стран осудили атаку на Навального и требуют от властей РФ объяснений и наказания виновных. Президент США Дональд Трамп заявил, что он пока не видел доказательств отравления и вины России.
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