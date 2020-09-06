Посол Украины в Германии требует лишить режим Путина "важнейшего" источника доходов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что отмены проекта Северный поток - 2 недостаточно, нужно эмбарго на поставки газа и нефти из РФ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал ввести трехмесячное эмбарго на поставки нефти и газа из РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, чтобы лишить режим президента России Владимира Путина "важнейшего источника доходов". Об этом сообщает DW.

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"Пришло время наконец-то поразить господ в Кремле жесткой реакцией", - заявил Мельник. По его мнению, прекращение проекта Северный поток - 2 недостаточно. Мельник считает, что режим Путина "должен быть лишен важнейшего источника доходов за свою агрессивную политику".

Также дипломат требует прекратить все европейские инвестиции в экономику РФ, поскольку покушение на Навального, по мнению Мельника, это "не только неприкрытая угроза смерти всем критикам Путина, но и удар в лицо канцлеру Германии Ангеле Меркель, федеральному правительству и германской общественности, которые были сознательно унижены".

Мельник уточнил, что ранее Путин уже явно демонстрировал, что реакция Германии на его действия не играют для него никакой роли.

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Владислав Сердюк

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