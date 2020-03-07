Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 7 марта

1. КОРОНАВИРУС. ВЫЗДОРОВЕЛИ ПОЧТИ 60000 ЧЕЛОВЕК: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ. По состоянию на 7 марта, в мире зарегистрировано 102 188 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них 3491 – летальные, выздоровели 57 389 человек (подробнее).

2. ЗЕЛЕНСКИЙ: ОЛИГАРХИ ВЛАДЕЮТ 70%-80% АКТИВОВ В УКРАИНЕ. "Они (олигархи, - ред.) владеют 70% -80% активов в Украине. Каждый менеджер в Украине работал на кого-то из них или каким-то образом связан с кем-то из них. Ведь они нанимают лучших. Мы должны это понимать", - отметил Зеленский (подробнее).

3. В МИНЗДРАВЕ ОБЪЯСНИЛИ, ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ГРИПП ОТ КОРОНАВИРУСА. Коронавирус COVID-19 и вирус гриппа имеют сходную клиническую картину и способ передачи, однако между ними есть отличие - скорость передачи (подробнее).

4. В ATLANTIC COUNCIL ОПАСАЮТСЯ СМЕНЫ ПРОЗАПАДНОГО КУРСА УКРАИНЫ. Заместитель директора Евразийского центра при Atlantic Council Мелинда Харинг считает, что в последнее время от президента Владимира Зеленского исходят «смешанные сигналы» относительно прозападной ориентации Украины. Это касается и перезагрузки Кабмина (подробнее).

5. США ПРИЗЫВАЮТ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ ИЗ-ЗА ОККУПАЦИИ КРЫМА. Заместитель представителя США в ООН, посол Черити Норман Шале призвала мировое сообщество вводить санкции против России за ее действия в Крыму (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Доллар опять по 25. Виноваты коронавирус, Шмыгаль и Morgan Stanley. Прогноз до 13 марта