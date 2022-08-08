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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 августа

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 августа - Фото
Резников и Буданов

1. СОВЕТНИК РЕЗНИКОВА: ВАЛ ФЕЙКОВ ОБ ОРУЖИИ ДЛЯ ВСУ – ИЗ-ЗА ДОВЕРИЯ ЗАПАДА К УКРАИНЕ. Физический контроль поставок и использования военной помощи Украине, по поводу чего злоумышленники пытаются расшатать альянс Запад–Украина, связан с доступом к арсеналам и боевым частям, то есть он есть только у крайне ограниченного круга лиц (подробнее).

2. ЗАЭС РАБОТАЕТ С РИСКОМ НАРУШЕНИЯ НОРМ РАДИАЦИОННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭНЕРГОАТОМ. На 08:00, 8 августа 2022 года, Запорожская атомная электростанция работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности, сообщает Энергоатом (подробнее).

3. РОССИЯ ПРИМЕНИЛА НОВЕЙШИЕ ГИПЕРЗВУКОВЫЕ РАКЕТЫ "КИНЖАЛ" ДЛЯ ОБСТРЕЛА УКРАИНЫ В ВОСКРЕСЕНЬЕ. Для обстрела военных объектов возле Винницы в воскресенье Россия применила гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал" (подробнее).

4. РОССИЯ УТРОМ ВЫПУСТИЛА ПО УКРАИНЕ ЧЕТЫРЕ КРЫЛАТЫХ РАКЕТЫ "КАЛИБР" – ВСЕ СБИТЫ. Украинские силы противовоздушной обороны в понедельник, 8 августа, сбили все четыре ракеты "Калибр", которые были запущены Россией в сторону Украины из акватории Черного моря (подробнее).

5. НА РЕЗНИКОВА И БУДАНОВА ГОТОВИЛОСЬ ПОКУШЕНИЕ. КИЛЛЕРОВ ЗАДЕРЖАЛИ – СБУ. Служба безопасности Украины сообщила о задержании киллеров, планировавших убийство министра обороны Алексея Резникова и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Штамп о принудительном возвращении. Кто и почему заставляет беларусов выезжать из Украины

Вадим Ребрина
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