Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 октября
1. Правительство Израиля официально объявило состояние войны. Кабинет безопасности Израиля проголосовал за введение в стране состояния войны. Основной закон Израиля не допускает введения состояния войны без решения правительства, и такое решение было принято поздно вечером 7 октября. Согласно пункту 40-алеф Основного закона страны, это передает командованию Силами обороны Израиля полную свободу принятия решений (детальнее).
2. Умерла украинская певица и актриса Нина Матвиенко. Известная украинская певица и актриса Нина Матвиенко скончалась 8 октября. Матвиенко была лауреатом государственных наград и имела звезду Героя Украины (детальнее).
3. Россияне всю ночь крыли Херсон артиллерией. Много раненых, среди них — ребенок. Оккупанты били по Херсону и правому берегу Днепра, под огнем были жилые кварталы, повреждены жилые дома, машины и газораспределительные сети. Травмы получили 11 человек, в состоянии средней тяжести госпитализировали 27-летнюю женщину и ее девятимесячную дочь (детальнее).
4. В сети появилось видео: в ТЦК Тернополя якобы бьют мобилизованных. Мэр просит реакции. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец начал проверку информации о якобы избиении мобилизованных в военкомате Тернополя и призвал граждан сообщать в офис омбудсмена, если им известны факты нарушения прав военных, резервистов и мобилизованных (детальнее).
5. Землетрясение в Афганистане, не менее 2000 погибших, люди остаются под завалами. 7 октября к северо-западу от города Герат в Афганистане было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 на глубине около 10 км. За первым толчком последовали еще несколько с магнитудой от 4,3 до 6,3. По оценкам международных гуманитарных организаций, погибли не менее 2000 человек, еще многие остаются под завалами.
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