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П'ять головних новин України та світу на 19:00 8 жовтня

Этот материал также доступен на русском
08.10.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 8 жовтня - Фото
Ракетний удар ХАМАС по Ізраїлю (Фото - EPA)

1. Уряд Ізраїлю офіційно оголосив стан війни. Кабінет безпеки Ізраїлю проголосував за введення у країні стану війни. Основний закон Ізраїлю не допускає запровадження стану війни без рішення уряду, і таке рішення було ухвалено пізно увечері 7 жовтня. Відповідно до пункту 40-алеф Основного закону країни, це передає командуванню Сил оборони Ізраїлю повну свободу ухвалення рішень (детальніше).

2. Померла українська співачка та актриса Ніна Матвієнко. Відома українська співачка та актриса Ніна Матвієнко померла 8 жовтня. Матвієнко була лауреатом державних нагород та мала зірку Героя України (детальніше).

3. Росіяни всю ніч крили Херсон артилерією. Багато поранених, серед них – дитина. Окупанти били по Херсону та правому березі Дніпра, під вогнем були житлові квартали, пошкоджено житлові будинки, машини та газорозподільні мережі. Травми отримали 11 осіб, у стані середньої тяжкості госпіталізували 27-річну жінку та її дев'ятимісячну дочку (детальніше).

4. У мережі з'явилося відео: у ТЦК Тернополя нібито б'ють мобілізованих. Мер просить реакції. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розпочав перевірку інформації про нібито побиття мобілізованих у військкоматі Тернополя та закликав громадян повідомляти в офіс омбудсмена, якщо їм відомі факти порушення прав військових, резервістів та мобілізованих (детальніше).

5. Землетрус в Афганістані, щонайменше 2000 загиблих, люди залишаються під завалами. 7 жовтня на північний захід від міста Герат в Афганістані було зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 на глибині близько 10 км. За першим поштовхом було ще кілька з магнітудою від 4,3 до 6,3. За оцінками міжнародних гуманітарних організацій, загинули щонайменше 2000 осіб, ще багато хто залишається під завалами.

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Сергій Бережний
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