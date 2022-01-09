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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 9 января - Фото

1. ЕСЛИ ПУТИН ПРОДОЛЖИТ АГРЕССИЮ. США МОГУТ ОСТАВИТЬ РФ БЕЗ ПРОДУКЦИИ HIGH-TECH – BLOOMBERG. Администрация президента США Джо Байдена и союзники Штатов обсуждают возможные меры экспортного контроля для России, в том числе ограничения на чувствительные технологии и электронику, которые будут введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС. ЗА СУТКИ В УКРАИНЕ БОЛЬШЕ ВЫЗДОРОВЕВШИХ, ЧЕМ ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ. За прошедшие сутки, 8 января, в Украине выявили 2810 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3195) (подробнее).

3. РЕВОЛЮЦИЯ В КАЗАХСТАНЕ. В МИНЗДРАВЕ СООБЩИЛИ О 164 ПОГИБШИХ, ПОТОМ ОПРОВЕРГЛИ. Telegram-канал оперативного штаба страны со ссылкой на Министерство здравоохранения сообщил о 164 погибших в ходе беспорядков. Позже в министерстве назвали публикацию статистики технической ошибкой (подробнее).

4. ДЕЛЕГАЦИЯ РФ ПРИБЫЛА НА ПЕРЕГОВОРЫ С США. ГОВОРЯТ, ЧТО ПРИЕХАЛИ "НЕ С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ". Делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по "гарантиям безопасности" (подробнее).

5. ВЕСЬ ЛИВАН ПОЛНОСТЬЮ ОСТАЛСЯ БЕЗ СВЕТА. Электростанции государственной электроэнергетической компании Ливана (EDL) прекратили работу из-за протестующих, которые штурмовали ключевую подстанцию и испортили электрооборудование (подробнее).

Вадим Ребрина
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