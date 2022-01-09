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Революция в Казахстане. В Минздраве сообщают о 164 погибших

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 14:20
Революция в Казахстане. В Минздраве сообщают о 164 погибших - Фото
Военные в Алматы (Фото - скриншот из видео)

В Казахстане в ходе беспорядков погибли 164 человека. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба страны со ссылкой на Министерство здравоохранения. 

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Больше всего погибших, по данным властей, в Алматы – 103 человека, в том числе двое детей. 

Также погибшие есть в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь.

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Владислав Сердюк
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погибшие революция казахстан
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