Революция в Казахстане. В Минздраве сообщают о 164 погибших
09.01.2022, 14:20
Военные в Алматы (Фото - скриншот из видео)
В Казахстане в ходе беспорядков погибли 164 человека. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба страны со ссылкой на Министерство здравоохранения.
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Больше всего погибших, по данным властей, в Алматы – 103 человека, в том числе двое детей.
Также погибшие есть в Кызылординской области – 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – восемь.
- 2 января 2022 года в Казахстане начались протесты. Демонстранты требовали снизить цены на сжиженный газ, но потом требования стали политическими: отставка правительства и уход из политики первого президента Нурсултана Назарбаева.
- В стране начались задержания активистов и столкновения с полицией. Токаев отправил правительство в отставку и сместил Назарбаева в должности главы Совбеза Казахстана, но протесты продолжились и усилились.
- Токаев обратился за "помощью" по ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих. Силовики задержали около 4500 человек.
- 7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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