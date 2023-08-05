Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 5 августа

1. Для прорыва на юге сформировано пять инженерно-саперных батальонов – ВСУ. В Вооруженных Силах Украины для поддержки наступления на южном направлении сформировано пять инженерно-саперных батальонов, сообщил командующий Силами поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега (подробнее).

2. Источник: СБУ взорвала танкер SIG, транспортировавший топливо для войск России – видео. Ночью 5 августа СБУ вместе с Военно-морскими силами взорвали российский танкер, транспортировавший топливо для оккупационных войск. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ и предоставил соответствующее видео (подробнее).

3. Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов – карта. Военная угроза объявлена в акватории российских портов – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань (подробнее).

4. В Саудовской Аравии стартовали двухдневные переговоры об окончании войны. В Саудовской Аравии стартовал саммит в Джидде, на котором высокопоставленные чиновники из примерно 40 стран, но не из России, будут работать над разработкой ключевых принципов того, как покончить с российским вторжением в Украину (подробнее).

5. Удар "Кинжалами" и "Калибрами" по авиабазе Староконстантинова, под Житомиром, пуск из Беларуси. Российские оккупанты запустили ракеты по территории Украины. Были пуски с Черного моря, а также летели "Кинжалы" из района Тамбова. Впервые за долгое время оккупанты использовали для пусков российских ракет и территорию Беларуси. Взрывы раздавались в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях (подробнее).

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