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П'ять головних новин України та світу на 20:00 5 серпня

Этот материал также доступен на русском
05.08.2023, 20:00
П'ять головних новин України та світу на 20:00 5 серпня - Фото
Танкер Sig (Фото: ресурс окупантів)

1. Для прориву на півдні сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів – ЗСУ. У Збройних Силах України для підтримки наступу на південному напрямку сформовано п'ять інженерно-саперних батальйонів, повідомив командувач Сил підтримки ЗСУ бригадний генерал Дмитро Герега (детальніше).

2. Джерело: СБУ підірвала танкер SIG, який транспортував пальне для військ Росії – відео. Вночі 5 серпня СБУ разом із Військово-морськими силами підірвали російський танкер, який транспортував пальне для окупаційних військ. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ та надало відповідне відео (детальніше).

3. Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів – мапа. Воєнна загроза оголошена в акваторії російських портів – Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань (детальніше).

4. У Саудівській Аравії стартували дводенні переговори про закінчення війни. У Саудівській Аравії стартував саміт у Джидді, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працюватимуть над розробкою ключових принципів того, як покласти край російському вторгненню в Україну (детальніше).

5. Удар "Кинджалами" та "Калібрами" по авіабазі Старокостянтинова, під Житомиром, пуск із Білорусі. Російські окупанти запустили ракети по території України. Були пуски з Чорного моря, а також летіли "Кинджали" з району Тамбова. Вперше за довгий час окупанти використали для пусків російських ракет і територію Білорусі. Вибухи лунали у Хмельницькій, Житомирській та Київській областях (детальніше).

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