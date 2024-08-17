Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 17 августа

Последствия удара по Сумам (Фото: ГСЧС)

1. Украинские церкви поддержали запрет УПЦ МП: заявление. Представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) заявили, что поддерживают инициативу президента Владимира Зеленского запретить деятельность организаций, связанных с Русской православной церковью, в частности Украинской православной церкви Московского патриархата (подробнее).

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2. Загорелось сразу 10 машин, двое раненых – фото последствий утреннего удара по Сумам. В результате утреннего удара российской оккупационной армии по Сумам загорелось 10 автомобилей, известно о двух пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службах Министерства внутренних дел и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (подробнее).

3. Киберспециалисты ГУР парализовали работу российского разработчика ядерных боеприпасов. Специалисты Главного управления разведки Министерства обороны совместно с хакерской группой "ВО Team" парализовали работу российского предприятия, разрабатывающего ядерное оружие. Об этом сообщила пресс-служба ГУР (подробнее).

4. Коордштаб: Приоритет на обмен – пленные с 2014 года. В последний раз такое было в 2019-м. К первоочередным категориям украинцев, которых Украина стремится вернуть в рамках обмена, относятся и те, кто находится в плену с 2014 года, в том числе и гражданские. Это LIGA.net подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными (подробнее).

5. В Мирнограде россияне убили КАБом одного человека и ранили четверых – фото. Вечером в субботу, 17 августа, россияне нанесли авиационный удар по Мирнограду Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин (подробнее).

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