П'ять головних новин України та світу на 21:00 17 серпня

Наслідки удару по Сумах (Фото: ДСНС)

1.Українські церкви підтримали заборону УПЦ МП: заява. Представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) заявили, що підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського заборонити діяльність організацій, пов'язаних з Російською православною церквою, зокрема Української православної церкви Московського патріархату (детальніше).

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2. Загорілось одразу 10 машин, двоє поранених – фото наслідків ранкового удару по Сумах. Внаслідок ранкового удару російської окупаційної армії по Сумах загорілось 10 автівок, відомо про двох постраждалих. Про це повідомили у пресслужбах Міністерства внутрішніх справ і Державної служби з надзвичайних ситуацій (детальніше).

3. Кіберфахівці ГУР паралізували роботу російського розробника ядерних боєприпасів. Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу російського підприємства, яке розробляє ядерну зброю. Про це повідомила пресслужба ГУР (детальніше).

4. Коордштаб: Пріоритетні люди на обмін — полонені з 2014 року. Востаннє таке було у 2019-му. До першочергових категорій українців, яких Україна прагне повернути у межах обміну, належать і ті, хто перебуває у російському полоні з 2014 року, зокрема і цивільні. Це LIGA.net підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (детальніше).

5. У Мирнограді росіяни вбили КАБом одну людину та поранили чотирьох – фото. Увечері в суботу, 17 серпня, росіяни завдали авіаційного удару по Мирнограду Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін (детальніше).

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