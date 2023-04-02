Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 апреля

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что вступление России на пост председателя Совете Безопасности ООН вполне подходит для Дня дурака 1 апреля.

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Конгресс США согласился на поставку Польше управляемых противотанковых ракет класса "воздух-земля", сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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>Российские оккупанты обстреляли Константиновку из ракетных систем залпового огня, повредили многоквартирные дома, погибли не менее шести человек.

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Ситуация в Бахмуте остается крайне напряженной. Кроме вагнеровцев, россияне бросили на штурм кадровых десантников, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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В Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где шел "творческий вечер" военного пропагандиста, коллаборанта родом из Макеевки Максима Фомина по кличке "Владлен Татарский". По предварительным данным, он убит.

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Сергій Бережний

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