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Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 апреля

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 20:59
Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 2 апреля - Фото
Последствия российского ракетного удара по Константиновке (Фото: Telegram Андрея Ермака)

1. Боррель: Вступление России на пост председателя Совбеза ООН подходит для Дня дурака

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что вступление России на пост председателя Совете Безопасности ООН вполне подходит для Дня дурака 1 апреля.

2. Конгресс США согласился продать Польше управляемые противотанковые ракеты Hellfire

Конгресс США согласился на поставку Польше управляемых противотанковых ракет класса "воздух-земля", сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

3. Оккупанты обстреляли Константиновку из РСЗО и С-300, повреждены многоэтажки, погибли люди – фото

>Российские оккупанты обстреляли Константиновку из ракетных систем залпового огня, повредили многоквартирные дома, погибли не менее шести человек.

4. Россияне бросили на штурм Бахмута еще и десантников, защитники отбивают атаки – Минобороны

Ситуация в Бахмуте остается крайне напряженной. Кроме вагнеровцев, россияне бросили на штурм кадровых десантников, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

5. В России взорвали "творческий вечер" Z-пропагандиста "Владлена Татарского", он убит – видео

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в кафе, где шел "творческий вечер" военного пропагандиста, коллаборанта родом из Макеевки Максима Фомина по кличке "Владлен Татарский". По предварительным данным, он убит.

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Сергій Бережний
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