Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 20 сентября

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, в органах власти Украины запретили Telegram и другие новости за 20 сентября

Урсула фон дер Ляйен в Киеве (Фото: Х)

1. В Киев прибыла Урсула фон дер Ляйен. Утром 20 сентября в Украину с официальным визитом прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. О своем уже восьмом визите она сообщила в соцсети X (подробнее).

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2. The Guardian: Россия знала о подготовке Украины к Курской операции – найдены документы. Военное командование России якобы знало о подготовке вторжения Украины в Курскую область за несколько месяцев до начала операции. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на захваченные украинскими военными документы, оставленные россиянами на позициях (подробнее).

3. В органах власти Украины запретили использование Telegram. Национальный координационный центр кибербезопасности решил запретить использование мессенджера Telegram на служебных устройствах в органах власти. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (подробнее).

4. Венгрия провела в Будапеште российский бизнес-форум. В столице Венгрии – Будапеште – в пятницу, 19 сентября, прошел российский бизнес-форум. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, участие в нем приняли почти 80 российских и венгерских компаний (подробнее).

5. Защита энергетики зимой и производство ракет: Зеленский собрал важную Ставку. Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел "важное" заседание Ставки. В частности, обсуждалась подготовка украинской энергетики к зиме, а также производство отечественного оружия (подробнее).

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