П'ять головних новин України та світу на 21:00 20 вересня

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, в органах влади України заборонили Telegram та інші новини за 20 вересня

Урсула фон дер Ляєн у Києві (Фото: Х)

1. До Києва прибула Урсула фон дер Ляєн. Вранці 20 вересня до України з офіційним візитом прибула голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про свій вже восьмий візит вона повідомила у соцмережі X (детальніше).

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2. The Guardian: Росія знала про підготовку України до Курської операції – знайдено документи. Військове командування Росії нібито знало про підготовку вторгнення України в Курську область за кілька місяців до початку операції. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на захоплені українськими військовими документи, які росіяни залишили на позиціях (детальніше).

3. В органах влади України заборонили використання Telegram. Національний координаційний центр кібербезпеки вирішив заборонити використання месенджера Telegram на службових пристроях в органах влади. Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки й оборони (детальніше).

4. Угорщина провела в Будапешті російський бізнес-форум. У столиці Угорщини – Будапешті – в п'ятницю, 19 вересня, пройшов російський бізнес-форум. За словами угорського міністра закордонних справ Петера Сійярто, участь у ньому взяли майже 80 російських та угорських компаній (детальніше).

5. Захист енергетики взимку та виробництво ракет: Зеленський зібрав важливу Ставку. Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів "важливе" засідання Ставки. Зокрема, обговорювалася підготовка української енергетики до зими, а також виробництво вітчизняної зброї (детальніше).

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