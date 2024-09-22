Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 22 сентября
- "Продолжим жить по плану "Б". Зеленский раскрыл, что будет, если Байден не поддержит план победы. План победы – новый план "А", поскольку Украина уже живет в плане "Б", то есть в полномасштабной войне. В то же время если президент США Джо Байден откажется от плана победы, то Украина окажется в "очень долгой войне — в невозможной, изнурительной ситуации, которая убила бы огромное количество людей". Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью американскому СМИ The New Yorker (детальнее).
- Появились спутниковые снимки второго состава под Торопцем после украинского удара – фото. Появились спутниковые снимки второго пораженного Украиной российского склада боеприпасов под Торопцем в Тверской области после удара 21 сентября. Соответствующие фотографии опубликовала российская служба Радио Свобода. Так, в северной части арсенала видны значительные разрушения мест хранения боеприпасов, на юге объекта степень разрушений различить сложнее – мешают задымление и тени (подробнее).
- Украина договаривается с союзниками о получении истребителей Gripen и Eurofighter. Украина ожидает получить от западных союзников не только американские истребители F-16 и французские Mirage-2000, но и Gripen и Eurofighter, переговоры продолжаются. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров (подробнее).
- OSINT-исследователь: РФ провела еще одно неудачное испытание ракеты "Сармат", она взорвалась. В России провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат", но уже в четвертый раз оно не увенчалось успехом. OSINT-исследователь MeNMyRC, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил, что тестирование проводилось в промежутке между 20 и 21 сентября (подробнее).
- Во Франции новое "самое правое" правительство: МИД возглавил сторонник Украины. Во Франции 21 сентября объявили состав нового правительства, считается, что оно является "наиболее правым" за последние 10 лет. Среди новых ключевых фигур в правительстве – министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро, который
ранее, будучи госсекретарем по делам Европы, занимался противодействием прокремлевской пропаганде и поддерживал инициативу президентаМакрона о возможной отправке военных сил в Украину (подробнее).
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