П'ять головних новин України та світу на 21:00 22 вересня
- "Продовжимо жити за планом "Б". Зеленський розкрив, що буде, якщо Байден не підтримає план перемоги. План перемоги – новий план "А", оскільки Україна вже живе у плані "Б", тобто у повномасштабній війні. Водночас якщо президент США Джо Байден відмовиться від плану перемоги, то Україна опиниться у "дуже довгій війні — у неможливій, виснажливій ситуації, яка вбила б величезну кількість людей". Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю американському ЗМІ The New Yorker (детальніше).
- З'явилися супутникові знімки другого складу під Торопцем після українського удару – фото. З'явилися супутникові знімки другого ураженого Україною російського складу боєприпасів під Торопцем у Тверській області після удару 21 вересня. Відповідні світлини опублікувала російська служба Радіо Свобода. Так, у північній частині арсеналу видно значні руйнування місць зберігання боєприпасів, на півдні об'єкта ступінь руйнувань розрізнити складніше – заважають задимлення та тіні (детальніше).
- Україна домовляється із союзниками щодо отримання винищувачів Gripen та Eurofighter. Україна очікує отримати від західних союзників не тільки американські винищувачі F-16 і французькі Mirage-2000, але й Gripen та Eurofighter, переговори тривають. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров (детальніше).
- OSINT-дослідник: РФ провела ще одне невдале випробування ракети "Сармат", вона вибухнула. У Росії провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", але вже вчетверте воно не увінчалося успіхом. OSINT-дослідник MeNMyRC, посилаючись на супутникові знімки, повідомив, що тестування проводили у проміжку між 20 та 21 вересня (детальніше).
- У Франції новий "найбільш правий" уряд: МЗС очолив прихильник України. У Франції 21 вересня оголосили склад нового уряду, вважається, що він є "найбільш правим" за останні 10 років. Серед нових ключових фігур в уряді — міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро, який
раніше, бувши держсекретарем у справах Європи, займався протидією прокремлівській пропаганді та підтримував ініціативу президентаМакрона щодо можливого відправлення військових сил в Україну (детальніше).
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