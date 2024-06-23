Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 23 июня
Фото: ГСЧС
  1. В Дагестане напали на церковь, синагогу и обстреляли пост ДПС, убив силовика – видео. В дагестанском городе Дербент неизвестные напали на православную церковь и синагогу. Также произошла стрельба в Махачкале, сообщают российские пропагандисты и местные власти (подробнее).
  2. Россия ударила КАБами по Харькову: половина города без света, есть погибший – видео, фото. Днем 23 июня Россия в очередной раз ударила по Харькову авиабомбами (подробнее).
  3. ВМС подтвердили – вместе с СБУ уничтожили склад "шахедов" и ликвидировали инструкторов оккупантов. Военно-морские силы ВСУ сообщили об совместном со Службой безопасности Украины уничтожении российского склада дронов-камикадзе типа Shahed и сопутствующей инфраструктуры, а также ликвидации инструкторов оккупантов. Боевая работа состоялась в ночь на 21 июня (подробнее).
  4. Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка оккупантов в России – Генштаб. Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка россиян Белгородской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).
  5. Если Россия даст КНДР высокоточное оружие, то Сеул обещает снять ограничения на помощь Украине. Южнокорейский советник президента по национальной безопасности Чанг Хо-Джин заявил, что Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если РФ предоставит Северной Корее высокоточное оружие. Слова чиновника передает местное издание Yonhap (подробнее).

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