Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 23 июня
- В Дагестане напали на церковь, синагогу и обстреляли пост ДПС, убив силовика – видео. В дагестанском городе Дербент неизвестные напали на православную церковь и синагогу. Также произошла стрельба в Махачкале, сообщают российские пропагандисты и местные власти (подробнее).
- Россия ударила КАБами по Харькову: половина города без света, есть погибший – видео, фото. Днем 23 июня Россия в очередной раз ударила по Харькову авиабомбами (подробнее).
- ВМС подтвердили – вместе с СБУ уничтожили склад "шахедов" и ликвидировали инструкторов оккупантов. Военно-морские силы ВСУ сообщили об совместном со Службой безопасности Украины уничтожении российского склада дронов-камикадзе типа Shahed и сопутствующей инфраструктуры, а также ликвидации инструкторов оккупантов. Боевая работа состоялась в ночь на 21 июня (подробнее).
- Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка оккупантов в России – Генштаб. Силы обороны поразили пункт управления мотострелкового полка россиян Белгородской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ (подробнее).
- Если Россия даст КНДР высокоточное оружие, то Сеул обещает снять ограничения на помощь Украине. Южнокорейский советник президента по национальной безопасности Чанг Хо-Джин заявил, что Республика не будет ничем ограничена в помощи Украине, если РФ предоставит Северной Корее высокоточное оружие. Слова чиновника передает местное издание Yonhap (подробнее).
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