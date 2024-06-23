П'ять головних новин України та світу на 21:00 23 червня
- У Дагестані напали на церкву, синагогу і обстріляли пост ДПС, вбивши силовика – відео. У дагестанському місті Дербент невідомі напали на православну церкву та синагогу. Також сталася стрілянина у Махачкалі, повідомляють російські пропагандисти і місцева влада (детальніше).
- Росія вгатила КАБами по Харкову: половина міста без світла, є загиблий – відео, фото. Вдень 23 червня Росія вчергове вгатила по Харкову авіабомбами (детальніше).
- ВМС підтвердили – разом із СБУ знищили склад "шахедів" і ліквідували інструкторів окупантів. Військово-морські сили ЗСУ повідомили про спільне зі Службою безпеки України знищення російського складу дронів-камікадзе типу Shahed і супутньої інфраструктури, а також ліквідацію інструкторів окупантів. Бойова робота відбулася у ніч на 21 червня (детальніше).
- Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку окупантів у Росії – Генштаб. Сили оборони уразили пункт управління мотострілецького полку росіян у Бєлгородській області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).
- Якщо Росія дасть КНДР високоточну зброю, Сеул обіцяє зняти обмеження на допомогу Україні. Південнокорейський радник президента з питань національної безпеки Чанг Хо-Джін заявив, що Республіка не буде нічим обмежена у допомозі Україні, якщо РФ надасть Північній Кореї високоточну зброю. Слова посадовця передає місцеве видання Yonhap (детальніше).
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