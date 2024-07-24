Пять главных новостей Украины и мира на 21:00 24 июля

РФ нанесла удары по Харькову, в Пекине Кулебе снова рассказывали о китайских мирных инициативах, Медведчук получил подозрение

Дмитрий Кулеба и Ван И (Фото: МИД Украины)

1. В Харькове шестой прилет за день: Россия бьет ракетами и КАБами. Днем 24 июля Россия нанесла очередной ракетный удар по Харькову – это уже пятый за день прилет по городу. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов (подробнее).

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2. В Пекине Кулебе снова рассказывали о китайских мирных инициативах: детали переговоров. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время первого за 12 лет полноценного двустороннего визита в Китай провел встречу с коллегой Ван И, на которой обсуждались отношения между Киевом и Пекином, российско-украинская война и мирные инициативы Китая. Об этом сообщили пресс-службы МИД двух государств (подробнее).

3. Медведчук получил подозрение за приватизацию дизельпровода при Порошенко. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Виктору Медведчуку по делу о приватизации украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в 2015 году. Об этом сообщается на сайтах СБУ и НАБУ, которое расследовало уголовное производство ранее (подробнее).

4. Потери России на фронте втрое превышают украинские – Сырский. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что потери России в войне против Украины втрое превышают украинские. Об этом он рассказал в интервью для The Guardian (подробнее).

5. Нацпол: Раскрыта схема ТЦК для уклонистов в Тернопольской области с месячным оборотом до $150 000 – видео. Национальная полиция сообщила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклонистов – задержаны служащие районного территориального центра комплектования. Утверждается, что за месяц они зарабатывали $100 000 – $150 000 (подробнее).

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