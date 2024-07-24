П’ять головних новин України та світу на 21:00 24 липня

Дмитро Кулеба і Ван Ї (Фото: МЗС України)

1.У Харкові шостий приліт за день: Росія гатить ракетами і КАБами. Вдень 24 липня Росія завдала чергового ракетного удару по Харкову – це вже п’ятий за день приліт по місту. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов (детальніше).

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2. У Пекіні Кулебі знову розповідали про китайські мирні ініціативи: деталі переговорів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час першого за 12 років повноцінного двостороннього візиту до Китаю провів зустріч із колегою Ван Ї, на якій обговорювались відносини між Києвом і Пекіном, російсько-українська війна і мирні ініціативи Китаю. Про це повідомили пресслужби МЗС двох держав (детальніше).

3. Медведчук отримав підозру за приватизацію дизельпроводу за Порошенка. Служба безпеки України повідомила про підозру Віктору Медведчуку у справі про приватизацію української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" у 2015 році. Про це повідомляється на сайтах СБУ та НАБУ, яке розслідувало кримінальне провадження раніше (детальніше).

4. Втрати Росії на фронті втричі перевищують українські – Сирський. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що втрати Росії у війні проти України втричі перевищують українські. Про це він розповів в інтерв'ю для The Guardian (детальніше).

5. Нацпол: Розкрито схему ТЦК для ухилянтів на Тернопільщині з місячним оборотом до $150 000 – відео. Національна поліція повідомила, що у Тернопільській області ліквідовано корупційну схему для ухилянтів – затримано службовців районного територіального центру комплектування. Стверджується, що за місяць вони заробляли $100 000 – $150 000 (детальніше).

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